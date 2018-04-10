Фургон столкнулся с кроссовером, перевернулся, и сбил пешехода на Автозаводе

ДТП произошло 9 апреля около 20.00, сообщают очевидцы в социальной сети. Водитель кроссовера Volkswagen Tiguan при повороте налево не пропустил встречный фургон Peugeot Boxer службы доставки воды, который от удара перевернулся и буквально снес пешехода, ожидавшего разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в городскую клиническую больницу № 13.

— Берегите себя, ведь вас ждут дома! Бедный пешеход, стоял и ждал своего зеленого, отлетел за 1 секунду! — написал очевидец.

— Пешехода увезли на скорой, подъехала сразу через 5 минут, был жив, текла кровь из уха, — рассказала Юленька Николаева.

Как сообщает УГИБДД по Нижегородской области, 27-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

— По видео видно, что на Tiguan решил следовать последней тенденции моды — выехал на перекресток, подставь морду встречке! При этом зачем думать о последствиях такого маневра?— прокомментировал Иван Евсеев. — Сколько должно пострадать людей, чтобы до таких же торопыг, подставляющих на встречку свой угол, наконец-то дошло, что это они должны уступить, а не создавать помех и аварийных ситуаций другим водителям!