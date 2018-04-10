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Пешеход спровоцировал серьезную аварию в Липецке и убежал с места
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Пешеход спровоцировал серьезную аварию в Липецке и убежал с места 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Торопившийся молодой человек вынудил водителя тягача проявить все свое мастерство, чтобы избежать столкновения с пассажирским автобусом в Липецке. Камера регистратора запечатлела момент аварии у гипермаркета «Ашан», которая произошла днем 9 апреля.
Желание пешехода побыстрее оказаться на противоположной стороне проезжей части было столь велико, что он бросился по переходу, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. Судя по всему, он торопился на стоявший на остановке автобус, но, преодолев половину пути, остановился и бросился назад. Причиной такого поведения стал со скрипом тормозивший тягач, водитель которого ушел вправо и врезался в столб, лишь бы не сбить пешехода.
В аварии чудом никто не пострадал, а ее виновник быстро скрылся с места — найти его так и не удалось.
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