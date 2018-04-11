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Жуткое ДТП в Липецке: пешеход едва не столкнул грузовик с автобусом
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Жуткое ДТП в Липецке: пешеход едва не столкнул грузовик с автобусом 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Видеорегистратор запечатлел пугающие мгновения: пешеход решил одним махом пересечь улицу, но на середине пути резко остановился и бросился обратно, спасаясь от тягача Volvo. Водитель грузовика применил экстренное торможение, но машину закрутило, и она снесла столб.
События разворачивались у автобусной остановки и чудо, что обошлось без жертв. Качество записи не позволяет рассмотреть сигнал светофора, но, по всей видимости, пешеход «классически» решил не ждать разрешающего сигнала светофора и сиганул на удачу.
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