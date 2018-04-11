Жуткое ДТП в Липецке: пешеход едва не столкнул грузовик с автобусом

Видеорегистратор запечатлел пугающие мгновения: пешеход решил одним махом пересечь улицу, но на середине пути резко остановился и бросился обратно, спасаясь от тягача Volvo . Водитель грузовика применил экстренное торможение, но машину закрутило, и она снесла столб.

События разворачивались у автобусной остановки и чудо, что обошлось без жертв. Качество записи не позволяет рассмотреть сигнал светофора, но, по всей видимости, пешеход «классически» решил не ждать разрешающего сигнала светофора и сиганул на удачу.