Житель Омской области угнал автомобиль у своего недруга и врезался в столб

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В городе Калачинске Омской области мужчина угнал автомобиль ВАЗ-21102 у своего знакомого, с которым у них давний конфликт. Злоумышленник увидел ключи в салоне машине и решил угнать её.

Он про проехал около одного километра, но не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль обнаружили инспекторы ДПС . Машину вернули владельцу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За угон автомобиля ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.