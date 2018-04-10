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Житель Омской области угнал автомобиль у своего недруга и врезался в столб
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Житель Омской области угнал автомобиль у своего недруга и врезался в столб 

АиФ-Омск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
В городе Калачинске Омской области мужчина угнал автомобиль ВАЗ-21102 у своего знакомого, с которым у них давний конфликт. Злоумышленник увидел ключи в салоне машине и решил угнать её.
Он про проехал около одного километра, но не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль обнаружили инспекторы ДПС. Машину вернули владельцу.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За угон автомобиля ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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