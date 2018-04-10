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В Волгограде водитель Audi Q7 сбил пенсионерку
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В Волгограде водитель Audi Q7 сбил пенсионерку 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде под колеса иномарки Audi Q7 попала 71-летняя пенсионерка. Пожилая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, но водитель не успел затормозить.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе региональной полиции, авария произошла накануне около часа дня.
— 46-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Елецкой в сторону Центрального района, при совершении поворота на Череповецкую совершил наезд на пешехода, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — пояснили в полиции.
Пожилая женщина получила травмы, ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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