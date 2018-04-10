В массовом ДТП на трассе М3 «Украина» пострадали два человека 

9 апреля на 102-м километре трассы М3 «Украина» в Обнинске произошло ДТП с участием четырех легковушек. Фото УГИБДД по Калужской области По сообщению УГИБДД по Калужской области, начало цепочке столкновений положил 28-летний водитель Peugeot 307. На регулируемом перекрестке эта машина догнала попутный ВАЗ. Отечественная легковушка после столкновения выехала на встречную полосу и столкнулась с Daewoo Nexia. Daewoo, в свою очередь, протаранил Nissan. В результате аварии пострадали два человека — водитель ВАЗ и 31-летний пассажир Daewoo. Водитель получил сотрясение головного мозга, пассажир — ушиб коленного сустава и ссадины головы.