Новую Ленинградку собираются «разогнать» до 130 км в час

В текущем году скоростной режим на автодороге М11 «Москва-Санкт-Петербург» может вырасти на 20 км в час. Это станет возможным после ввода в эксплуатацию всех участков платной трассы, сообщает Агентство Москва со ссылкой на представителя «Автодора»

По словам заместителя председателя правления государственной компании Александра Целковнева, решение о повышении скоростного режима с нынешних 110 до 130 км в час будут приниматься после месячного тестирования. Он отметил, что увеличение скорости движения автотранспорта приведет к выравниванию потока. «Те, которые нарушали раньше правила и ехали 120-130 км/час, и те, которые ехали 110 км/час, выравниваются по скорости и довольно-таки плавно идут, меньше нервозности и столкновений», сказал Целковнев.

Напомним, что сейчас автомобилисты могут проехать только по трем участкам трассы М11. Полностью новую дорогу обещают запустить до конца этого года. По прогнозам «Автодора», стоимость проезда от Москвы до Питера составит для легковых автомобилей около двух тысяч рублей.