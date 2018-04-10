Гаишники Екатеринбурга устроят облаву на непристёгнутых пассажиров и водителей

В Екатеринбурге c 10 по 12 апреля пройдет рейд «Безопасная дорога». Инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Особое внимание уделят перевозке детей. Гаишники будут дежурить возле школ и смотреть, есть ли у мам и пап детские кресла.

«В течение всего периода проведения мероприятия инспекторы ГИБДД будут осуществлять патрулирование около образовательных организаций, проверять все прибывающие автомобили, совместно с педагогическими составами учреждений будет проводиться разъяснительная и профилактическая работа — как с родителями, так и с детьми», — сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По данным городской Госавтоинспекции, в 2017 году в 70 ДТП пострадали 28 детей-пассажиров. В четырех случаях дети ехали в машине без детских удерживающих устройств. В этом году гаишники уже поймали более 1400 водителей, которые возят детей без кресел.

В минувшие выходные гаишники по всей области искали пьяных за рулем. Всего за один день рейда поймали 75 пьяных водителей.