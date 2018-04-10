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16-летний мальчик разбился на мопеде в Далматовском районе
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16-летний мальчик разбился на мопеде в Далматовском районе 

Новости УрФО 10 апреля 2018
Подросток погиб, катаясь на мопеде друга
Трагедия случилась 9 апреля в селе Верхний Яр в Далматовском районе Курганской области. 16-летний мальчик попросил у 13-летнего друга мопед PATRON Ringer, чтобы прокатиться.
На улице Центральной в районе дома № 74 подросток не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм он скончался в больнице.
Было установлено, что 13-летнему товарищу погибшего мальчика мопед купили родители и разрешили им управлять, передает информационное агентство «Новости УрФО» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Курганской области.
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