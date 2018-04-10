16-летний мальчик разбился на мопеде в Далматовском районе

Подросток погиб, катаясь на мопеде друга

Трагедия случилась 9 апреля в селе Верхний Яр в Далматовском районе Курганской области. 16-летний мальчик попросил у 13-летнего друга мопед PATRON Ringer, чтобы прокатиться.

На улице Центральной в районе дома № 74 подросток не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм он скончался в больнице.

Было установлено, что 13-летнему товарищу погибшего мальчика мопед купили родители и разрешили им управлять, передает информационное агентство «Новости УрФО» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Это неполный текст новости