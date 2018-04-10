Мужчина бросился под колеса КамАЗа на Ростовском шоссе в Краснодаре

Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. Трагедия произошла 9 апреля около 21:30. Неустановленный гражданин неожиданно оказался на проезжей части автомагистрали М-4 Дон. Все произошло в районе 8-километра, около мемориала боевой машины «Катюша».

В это время по трассе следовал грузовой автомобиль. Им управлял 40-летний житель Новокубанска.

Человек оказался на проезжей части в непосредственной близости от пешеходного перехода.