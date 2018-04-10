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Мужчина бросился под колеса КамАЗа на Ростовском шоссе в Краснодаре
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Мужчина бросился под колеса КамАЗа на Ростовском шоссе в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. Трагедия произошла 9 апреля около 21:30. Неустановленный гражданин неожиданно оказался на проезжей части автомагистрали М-4 Дон. Все произошло в районе 8-километра, около мемориала боевой машины «Катюша».
В это время по трассе следовал грузовой автомобиль. Им управлял 40-летний житель Новокубанска.
Человек оказался на проезжей части в непосредственной близости от пешеходного перехода.
В пресс-службе УМВД по г. Краснодару уточнили, что личность погибшего устанавливается. При себе у него не было документов.
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