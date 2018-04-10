Аварийно-спасательные соревнования прошли на территории Центрального округа

На прошлой неделе на территории 9-ой пожарно-спасательной части состоялись окружные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

После построения и получив дополнительные указания по соревнованиям от начальника службы пожаротушения Центрального округа полковника внутренней службы Максима Кривотулова, огнеборцы принялись к делу.

По легенде в районе выезда пожарно-спасательной части произошло ДТП, автомобиль совершил наезд на препятствие, в результате которого водитель и пассажир получили тяжёлые травмы. Двери автомобиля искорёжены и не открываются. В машине подушка безопасности со стороны водителя не сработала, со стороны пассажира сработала. Остекление автомобиля уцелело. А если машина сейчас взорвется? Огнеборцам нельзя предполагать такой финал — они должны спасти людей из машины.

Как заметил начальник службы пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве Максим Кривотулов огнеборцы Центрального округа должны быть готовы к любой ситуации и действовать грамотно и чётко.

Итак, у нас машина с зажатыми в ней людьми. По версии ситуации, у водителя закрытый перелом нижней трети правой голени у пассажира закрытый перелом средней трети левого предплечья. У всех пострадавших подозрение на спинальную травму.

Как вызволить пострадавших? Грозно зарычал мощный бензорез и за считанные минуты спасатели разрезали и сняли крышу с машины. Затем наложили шину на руку пассажира и ногу водителя, положили на носилки и унесли.

— За такой слаженной и грамотной работой огнеборцев стоит не один день тренировок и занятий. Ведь мелочей в этом деле не бывает, — отметил полковник внутренней службы Максим Кривотулов.

Целями таких соревнований являются: практическая отработка навыков по оказанию помощи гражданам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия; повышение и совершенствование уровня профессиональной подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; улучшение технической оснащенности пожарно-спасательных подразделений, сокращения временных показателей реагирования на дорожно-транспортные происшествия. Так же такие соревнования необходимы для обмена опытом, пропаганды приемов и способов спасания людей и оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.