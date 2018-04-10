В Краснодаре грузовик сбил насмерть пешехода в ста метрах от «зебры»

Авария произошла вечером 9 апреля. Как сообщает УМВД РФ по г. Краснодару, около 21.30 часов на 8-м километре Ростовского шоссе в районе «Катюши» грузовик КамАЗ под управлением жителя Новокубанска 1978 года рождения, сбил пешехода. От полученных травм тот погиб на месте.

Установлено, что пешеход пытался перейти проезжую часть в ста метрах от пешеходного перехода. Светоотражатели на его одежде отсутствовали. Также известно, что мужчина выскочил на дорогу внезапно.

Полиция пытается установить личность погибшего, так как при себе у него не было ни документов, ни телефона.