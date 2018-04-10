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В Краснодаре грузовик сбил насмерть пешехода в ста метрах от «зебры»
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В Краснодаре грузовик сбил насмерть пешехода в ста метрах от «зебры» 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Авария произошла вечером 9 апреля. Как сообщает УМВД РФ по г. Краснодару, около 21.30 часов на 8-м километре Ростовского шоссе в районе «Катюши» грузовик КамАЗ под управлением жителя Новокубанска 1978 года рождения, сбил пешехода. От полученных травм тот погиб на месте.
Установлено, что пешеход пытался перейти проезжую часть в ста метрах от пешеходного перехода. Светоотражатели на его одежде отсутствовали. Также известно, что мужчина выскочил на дорогу внезапно.
Полиция пытается установить личность погибшего, так как при себе у него не было ни документов, ни телефона.
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