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В Исакогорке водитель «Икаруса» сбил пешехода на автобусной остановке
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В Исакогорке водитель «Икаруса» сбил пешехода на автобусной остановке 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Исакогорке на автобусной остановке на улице Дежневцев сбили девушку. 25-летняя северянка стояла на тротуаре, когда водитель «Икаруса» маршрута № 83 заезжал в «карман» и задел ее правым зеркалом заднего вида. У пострадавшей — травма головы.
Чуть позже, около 16:45, напротив дома 1 по проезду Сибиряковцев под колеса «Мазды-6» попала 41-летняя женщина. Она переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода.
— У пострадавшей ушибы головы и грудной клетки. Со слов водителя, женщина выбежала на дорогу неожиданно, — пояснили в областной Госавтоинспекции.
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