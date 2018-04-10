В Исакогорке водитель «Икаруса» сбил пешехода на автобусной остановке

В Исакогорке на автобусной остановке на улице Дежневцев сбили девушку. 25-летняя северянка стояла на тротуаре, когда водитель «Икаруса» маршрута № 83 заезжал в «карман» и задел ее правым зеркалом заднего вида. У пострадавшей — травма головы.

Чуть позже, около 16:45, напротив дома 1 по проезду Сибиряковцев под колеса «Мазды-6» попала 41-летняя женщина. Она переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода.