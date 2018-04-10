Курский полицейский стал виновником смертельного ДТП

В Курской области полицейский спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек, сообщила пресс-служба регионального МВД

Вечером 9 апреля водитель Kia Rio ехал по трассе М-2 «Крым-Курск». В районе посёлка Косиново Курского района автомобилист врезался в стоящий у правого края дороги Renault Logan . Находившийся в салоне автомобиля водитель от полученных травм умер. А иномарка Kia Rio в результате столкновения загорелась. За её рулём находился 31-летний нетрезвый водитель, который оказался к тому же и сотрудником регионального отделения полиции. Автомобилиста с ожогами госпитализировали.

Сейчас в отношении него следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.