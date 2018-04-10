Ещё
Курский полицейский стал виновником смертельного ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курский полицейский стал виновником смертельного ДТП 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
В Курской области полицейский спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Вечером 9 апреля водитель Kia Rio ехал по трассе М-2 «Крым-Курск». В районе посёлка Косиново Курского района автомобилист врезался в стоящий у правого края дороги Renault Logan. Находившийся в салоне автомобиля водитель от полученных травм умер. А иномарка Kia Rio в результате столкновения загорелась. За её рулём находился 31-летний нетрезвый водитель, который оказался к тому же и сотрудником регионального отделения полиции. Автомобилиста с ожогами госпитализировали.
Сейчас в отношении него следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
АиФ: последние новости
В Орле подтопило 27 придомовых территорий Водитель погиб в опрокинувшейся иномарке под Воронежем В Воронеже разобрали понтонный мост в районе Шилово
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
XC40 получил российский ценник
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport
В России стартуют продажи XC40
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение