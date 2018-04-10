Пострадавшая от падения бетонной плиты школьница находится в тяжёлом состоянии 

Друга девочки, тоже получившего травмы, отправили на амбулаторное лечение. При обрушении бетонного забора в посёлке Опытной станции ВНИИК в Хохольском районе пострадали два школьника — 12-летняя девочка и 11-летний мальчик. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в понедельник, 9 апреля. «Скорая» доставила детей в Воронежскую областную детскую клиническую больницу №2. По данным облздрава, девочка пострадала гораздо сильнее — медики оценивают её состояние как тяжёлое, хотя угрозы для жизни нет. У школьницы несколько переломов, ей предстоит длительное лечение. Мальчик пострадал меньше — после оказания помощи в воронежской больнице его отправили домой — на амбулаторное лечение. Силовики по сообщениям СМИ начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба управления СКР по региону. Екатерина Трещикова