«Маму с ребёнком увезла скорая»: в Челябинске маршрутка столкнулась с эвакуатором

Очередное ДТП с маршруткой произошло во вторник днём на улице Линейной. Микроавтобус столкнулся с эвакуатором. Как сообщают очевидцы, с места аварии скорая забрала женщину с ребёнком и водителя общественного транспорта.

— Авария произошла напротив дома № 64, — рассказал челябинец Евгений. — В маршрутке ехали семь человек. После столкновения на место сразу приехали скорая, пожарные, и ДПС . Медики забрали маму с мальчиком лет пяти-семи и водителя маршрутки. Остальные пассажиры пересели на следующий микроавтобус.

По словам челябинца, водитель эвакуатора не пострадал, он остался на месте ДТП.

В ГИБДД Челябинска пообещали позже прокомментировать случившееся.