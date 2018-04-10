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«Маму с ребёнком увезла скорая»: в Челябинске маршрутка столкнулась с эвакуатором
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«Маму с ребёнком увезла скорая»: в Челябинске маршрутка столкнулась с эвакуатором 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Очередное ДТП с маршруткой произошло во вторник днём на улице Линейной. Микроавтобус столкнулся с эвакуатором. Как сообщают очевидцы, с места аварии скорая забрала женщину с ребёнком и водителя общественного транспорта.
— Авария произошла напротив дома № 64, — рассказал челябинец Евгений. — В маршрутке ехали семь человек. После столкновения на место сразу приехали скорая, пожарные, и ДПС. Медики забрали маму с мальчиком лет пяти-семи и водителя маршрутки. Остальные пассажиры пересели на следующий микроавтобус.
По словам челябинца, водитель эвакуатора не пострадал, он остался на месте ДТП.
В ГИБДД Челябинска пообещали позже прокомментировать случившееся.
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