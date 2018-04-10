В отдел МВД России по Советско-Гаванскому району Хабаровского края поступило благодарственное письмо от местной жительницы

В адрес начальника ОМВД России по Советско-Гаванскому району Хабаровского края поступило благодарственное письмо от жительницы города Советская Гавань, в котором она выражает благодарность сотрудникам полиции за чуткое и внимательное отношение к людям, за оказанную ей помощь в трудной жизненной ситуации.

В ночное время в дежурную часть отдела полиции позвонила женщина и попросила телефон, по которому она сможет вызвать эвакуатор. Она рассказала, что ее автомобиль застрял в огромной яме с водой и самостоятельно выбраться нет возможности, так как машина начала вмерзать в лед.

Помощник дежурного дежурной части старшина полиции Евгений Ищенко , сообщив женщине телефон эвакуатора, одновременно с этим направил на место происшествия наряд дорожно-патрульной службы.

Прибыв в указанное место, инспекторы ДПС лейтенант полиции Евгений Кондратьев и старший лейтенант полиции Александр Шелудько , увидели автомобиль, колеса которого полностью были погружены в воду. Стражи правопорядка помогли женщине согреться горячим чаем, а сами, проявив упорство и мастерство, извлекли автомобиль женщины и перекатили на сухое безопасное место. После этого стражи правопорядка сопроводили женщину до места жительства.

Начальник ОМВД России по Советско-Гаванскому району подполковник полиции Андрей Драч поблагодарил Евгения Ищенко, Евгения Кондратьева и Александра Шелудько за активную гражданскую позицию, за добросовестное и внимательное отношение к гражданам при несении служебных обязанностей.