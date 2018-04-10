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На улице Елецкой в Волгограде Audi сбила прилежную бабушку-пешехода
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На улице Елецкой в Волгограде Audi сбила прилежную бабушку-пешехода 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Ворошиловском районе Волгограда вчера, 10 апреля, на улице Елецкой Audi Q7 наехала на 71-летнюю женщину, которая по всем правилам переходила дорогу. Пожилая женщина в результате наезда иномарки оказалась в больнице.
— В 12:40 46-летний водитель Audi Q7, направляясь со стороны Елецкой в Центральный район, поворачивая на Череповецкую, сбил 71-летнюю женщину, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
С места происшествия пенсионерку увезла скорая помощь. Спешившему водителю иномарки пришлось задержаться на месте аварии для объяснения обстоятельств происшествия сотрудникам дорожной полиции.
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