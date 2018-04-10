В Нижегородской области «Лада» влетела в автобус

фото pixabay.comВ Нижегородской области « Лада » влетела в автобусТри человека ранены. ДТП произошло в Лукояновском районе Нижегородской области на 174-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов.

Как сообщили в отделе пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, за рулём «Лады» был 36-летний опытный водитель — права получил 18 лет назад. Что помешало ему держать дистанцию, пока неясно, но столкновение произошло в светлое время суток. Водителя «Лады» доставили в Лукояновскую ЦРБ с ушибом грудной клетки, но после оказания помощи врачи его отпустили. А вот двоим пассажирам, женщинам 40 и 42 лет, потребовалась госпитализация. У одной из них перелом челюсти, рваная рана лица, у другой — сотрясение мозга и перелом предплечья.