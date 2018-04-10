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Житель Переславля хотел угнать машину, чтобы доехать до родственников
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Житель Переславля хотел угнать машину, чтобы доехать до родственников 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
28-летний владелец автомобиля отправился на прием к врачу и оставил свою куртку в приемном покое. Вернувшись, молодой человек не нашел своей верхней одежды. Выйдя на улицу, он заметил, как незаконный мужчина садится в его машину, припаркованную на стоянке возле районной больницы.
На помощь к молодому человеку пришел его знакомый. Вместе они остановили нерадивого угонщика. На место происшествия приехали полицейские. 51-летний мужчина признался: он взял машину, чтобы доехать до своих родственников. В отношении него возбудили уголовное дело.
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