Житель Переславля хотел угнать машину, чтобы доехать до родственников

28-летний владелец автомобиля отправился на прием к врачу и оставил свою куртку в приемном покое. Вернувшись, молодой человек не нашел своей верхней одежды. Выйдя на улицу, он заметил, как незаконный мужчина садится в его машину, припаркованную на стоянке возле районной больницы.

На помощь к молодому человеку пришел его знакомый. Вместе они остановили нерадивого угонщика. На место происшествия приехали полицейские. 51-летний мужчина признался: он взял машину, чтобы доехать до своих родственников. В отношении него возбудили уголовное дело.