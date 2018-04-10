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СМИ: Хозяина машины с оружием подозревают в сутенёрстве
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СМИ: Хозяина машины с оружием подозревают в сутенёрстве 

РИА 57 38 минут назад
Фото: РИА 57
УМВД по Орловской области изданию «Орелград» подтвердили факт задержания автомобиля «Тойота» в центре Орла у Александровского моста.
В ведомстве пояснили, что оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о сутенёрстве. Задержанного 37-летнего мужчину подозревают в вовлечении или принуждении к занятиям проституцией.
Издание отмечает, что в задержании принимали участие сотрудники полиции и росгвардейцы. В настоящее время изъятым оружием занимаются эксперты, которые определяют его боеспособность. Возможно, мужчине будет предъявлено еще одно обвинение за незаконный оборот оружия.
Напомним, ранее орловские СМИ сообщили, что то в машине с орловскими номерами находился целый оружейный арсенал: был пистолет-пулемет «Кедр», граната РГД, пистолет Макарова, и боевые патроны.
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Сообщение СМИ: Хозяина машины с оружием подозревают в сутенёрстве появились сначала на РИА 57.
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