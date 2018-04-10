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Известный красноярский хоккеист Александр Сёмин попался на езде по встрече
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Известный красноярский хоккеист Александр Сёмин попался на езде по встрече 

АиФ Красноярск 51 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский хоккеист Александр Сёмин стал участниковмдорожного конфликта, выехав в неположенном месте на встречную полосу. Видео опубликовано в группе «Автохамы Красноярска».
На кадрах видеорегистратора четко видно, как в районе пр. Свободного белая «Тойота» выехала на встречку и чуть не столкнулась с другим авто. Из машины вышел пожилой мужчина, который пытался договориться с водителем. В нём пользователи узнали отца хоккеиста Александр Сёмина — президента федерации хоккея Красноярского края Валерия Сёмина. Затем из машины вышел сам и спортсмен.
Однако водитель решил проучить нарушителей, и не дал проехать им по встречной полосе. Им пришлось вернуться в свой ряд. К слову, в ГИБДД сообщили, что по данному факту ведётся проверка.
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