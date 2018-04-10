Студенты РГУПС считают, что в Ростове можно ездить по тротуару

В популярном паблике в социальных сетях было опубликовано видео, на котором студенты РГУПС объезжают по тротуару пробку, образовавшуюся утром из-за светофора в переулке Ашхабадском в Ростове. Запись сделана из салона машины. В частности, молодой парень за рулем говорит: «Вот как надо ездить в Ростове».

Автомобиль едет быстро и едва успевает сворачивать, чтобы объезжать пешеходов, в адрес которых несется нецензурная брань. В частности, один из шедших людей оказался преподавателем студентов, однако молодые люди дали понять, что им все равно.

В комментариях под записью пользователи призвали отправить видеоролик в деканат РГУПС и предложили отчислить наглых студентов.

«У них явно не хватает свободного времени, раз так торопятся. Отчисление — и времени будет достаточно», — отметил один из жителей. Также в социальной сети разыскивается запись с видеорегистратора тех, кто стоял в пробке и государственный номер автомобиля нарушителей.

https://youtu.be/khaeORwC1bE