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На Кубани на средства от системы «Платон» построили новый мост
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На Кубани на средства от системы «Платон» построили новый мост 

Авторадио 41 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
По нему более 10 тысяч автомобилей в сутки бесперебойно проезжают к трассе М4 «Дон», ведущей на Черноморское побережье. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, с 2016 года регион получил от системы «Платон» более 500 миллионов рублей. Проезд для тяжеловесов по российским дорогам стал платным в ноябре 2015 года. Деньги поступают в бюджет через систему «Платон». Сейчас в ней зарегистрированы почти миллион грузовиков, их владельцы перечислили в Дорожный фонд почти 45 миллиардов рублей.
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