За прошлую неделю в Зауралье произошло 11 ДТП с пешеходами. По вине водителей — лишь 4

За первую неделю апреля под колесами транспорта погибли 3 пешехода, еще 8 получили травмы различной степени тяжести.

— 4 аварии произошли по вине водителей, при этом 4 человека получили травмы. 2 наезда зарегистрировано на нерегулируемых пешеходных переходах, по одному происшествию — при движении пешеходов по краю проезжей части и внутридворовой территории, — сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

В 7 случаях ДТП произошли по вине пешеходов. Три участника движения погибли и четыре получили травмы. 6 происшествий случилось в темное время суток, при этом ни у одного пешехода на одежде не было световозвращающих элементов.

— В 5 случаях пешеходы находились на проезжей части без цели ее перехода. В 3 случаях пешеходы двигались по проезжей части, в 2 — лежали на дороге. Зарегистрирован один факт, при котором мужчина пытался пересечь проезжую часть в состоянии опьянения, — рассказали в областной ГИБДД.

Госавтоинспекция Курганской области рекомендует водителям быть осторожными и внимательными при приближении к пешеходным переходам и на загородных дорогах, особенно в темное время суток.