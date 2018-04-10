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За прошлую неделю в Зауралье произошло 11 ДТП с пешеходами. По вине водителей — лишь 4
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За прошлую неделю в Зауралье произошло 11 ДТП с пешеходами. По вине водителей — лишь 4 

45.ru 47 минут назад
Фото: 45.ru
За первую неделю апреля под колесами транспорта погибли 3 пешехода, еще 8 получили травмы различной степени тяжести.
— 4 аварии произошли по вине водителей, при этом 4 человека получили травмы. 2 наезда зарегистрировано на нерегулируемых пешеходных переходах, по одному происшествию — при движении пешеходов по краю проезжей части и внутридворовой территории, — сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.
В 7 случаях ДТП произошли по вине пешеходов. Три участника движения погибли и четыре получили травмы. 6 происшествий случилось в темное время суток, при этом ни у одного пешехода на одежде не было световозвращающих элементов.
— В 5 случаях пешеходы находились на проезжей части без цели ее перехода. В 3 случаях пешеходы двигались по проезжей части, в 2 — лежали на дороге. Зарегистрирован один факт, при котором мужчина пытался пересечь проезжую часть в состоянии опьянения, — рассказали в областной ГИБДД.
Госавтоинспекция Курганской области рекомендует водителям быть осторожными и внимательными при приближении к пешеходным переходам и на загородных дорогах, особенно в темное время суток.
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