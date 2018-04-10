Видео: Шоссе перекрыли из-за легкомысленного «чайника»

Автолюбитель из Китая случайно пропустил свой съезд с трассы. Что бы сделал ответственный человек? Поехал бы дальше до следующей развязки. Что бы сделал менее ответственный, но опытный водитель? Дождался бы момента и быстро вырулил бы на съезд, нарушив правила, но не помешав другим участникам движения.

Что же сделал наш герой? Он просто остановился боком посреди автобана и ждал, спровоцировав тем самым две серьезные аварии, а потом, не спеша, поехал по своим делам.