Восемь человек пострадали в ДТП в Тихвине

Как передают «Санкт-Петербургские ведомости», в Тихвинском районе Ленинградской области столкнулись легковушка, фура и грузовик. ДТП произошло на трассе «Вологда — Новая Ладога» недалеко от деревни Овино.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в грузовик и столкнулась с фурой. Пострадали восемь человек, из них трое — дети.

Ранее в Выборгском районе произошло ДТП с участием четырех машин. Пострадали восемь человек. Все травмированные были госпитализированы.