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Восемь человек пострадали в ДТП в Тихвине
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Восемь человек пострадали в ДТП в Тихвине 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Санкт-Петербургские ведомости», в Тихвинском районе Ленинградской области столкнулись легковушка, фура и грузовик. ДТП произошло на трассе «Вологда — Новая Ладога» недалеко от деревни Овино.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в грузовик и столкнулась с фурой. Пострадали восемь человек, из них трое — дети.
Ранее в Выборгском районе произошло ДТП с участием четырех машин. Пострадали восемь человек. Все травмированные были госпитализированы.
Фото: архив ФедералПресс
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