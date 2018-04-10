Пьяный водитель такси съехал в кювет в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 6 апреля, пьяный водитель попал в аварию в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртской Республике.

Благодаря оперативно поступившей информации, водитель автомобиля был задержан. Тест на наличие алкоголя показал — 0, 963 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал.