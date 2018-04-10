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Пьяный водитель такси съехал в кювет в Ижевске
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Пьяный водитель такси съехал в кювет в Ижевске 

ИА «Сусанин» 31 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 6 апреля, пьяный водитель попал в аварию в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртской Республике.
Как отметил начальник отдела ГИБДД МВД России по Ижевску Владимир Черных, водитель такси не справился с управлением и съехал в кювет. Полицию вызвал бдительный очевидец происшествия.
Благодаря оперативно поступившей информации, водитель автомобиля был задержан. Тест на наличие алкоголя показал — 0, 963 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал.
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