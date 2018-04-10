Архангельский автобус зацепил на остановке женщину зеркалом заднего вида

В Исакогорском округе Архангельска водитель автобуса травмировал женщину, задев её зеркалом заднего вида.

Случай произошёл на остановке автобусной остановке напротив дома 15 по улице Дежнёвцев. Водитель автобуса маршрута №83 подъезжая, наехал на стоявшего на тротуаре пешехода — женщину 1992 года рождения, и задел её правым зеркалом заднего вида. В итоге пострадавшая получила серьезную травму головы. Вначале водитель покинул место ДТП, но потом вернулся.

Позже, напротив дома №1 по проезду Сибиряковцев, под автомобиль « Мазда » попала женщина 1977 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте. По словам водителя, женщина выбежала на дорогу неожиданно. У пострадавшей ушибы головы и грудной клетки.

Ранее в Архангельске водитель КАМАЗа сбил пешехода и уехал с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.