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Архангельский автобус зацепил на остановке женщину зеркалом заднего вида
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Архангельский автобус зацепил на остановке женщину зеркалом заднего вида 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Исакогорском округе Архангельска водитель автобуса травмировал женщину, задев её зеркалом заднего вида.
Случай произошёл на остановке автобусной остановке напротив дома 15 по улице Дежнёвцев. Водитель автобуса маршрута №83 подъезжая, наехал на стоявшего на тротуаре пешехода — женщину 1992 года рождения, и задел её правым зеркалом заднего вида. В итоге пострадавшая получила серьезную травму головы. Вначале водитель покинул место ДТП, но потом вернулся.
Позже, напротив дома №1 по проезду Сибиряковцев, под автомобиль «Мазда» попала женщина 1977 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте. По словам водителя, женщина выбежала на дорогу неожиданно. У пострадавшей ушибы головы и грудной клетки.
Ранее в Архангельске водитель КАМАЗа сбил пешехода и уехал с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.
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