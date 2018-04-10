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Перевернувшийся после ДТП фургон рухнул на пешехода в Нижнем Новгороде
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Перевернувшийся после ДТП фургон рухнул на пешехода в Нижнем Новгороде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Нижнем Новгороде столкнувшийся на перекрестке с легковушкой фургон Peugeot перевернулся и вылетел на тротуар, где буквально подмял под себя случайного прохожего. Камера регистратора запечатлела момент страшной аварии.
ДТП произошло около восьми часов вечера в понедельник, 9 апреля на пересечении Молодежного проспекта с улицей Краснодонцев. Находившийся за рулем белого Volkswagen 65-летний мужчина решил повернуть налево прямо перед двигавшимся ему наперерез фургоном. После удара в бок Peugeot оказался на тротуаре и опрокинулся, сбив дожидавшегося зеленого сигнала светофора 27-летнего мужчину.
Никто из водителей и их пассажиров не пострадал, хотя машины получили серьезные повреждения, а вот пострадавший пешеход может отмечать 9 апреля второй день рождения — он, по данным регионального управления ГИБДД, вышел из аварии с черепно-мозговой травмой.
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