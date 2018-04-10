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Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа приняли участие в акции «Внимание, мотоциклист!»
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Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа приняли участие в акции «Внимание, мотоциклист!» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
7 апреля в преддверии открытия мотосезона, в городе Москве прошла акция «Внимание, мотоциклист!», которая проводилась сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями различных мотоклубов.
С наступлением теплых дней на дорогах Москвы появляется все больше мотоциклистов и скутеристов — одних из наиболее незащищенных участников дорожного движения.
В рамках акции водителям раздавались информационные листовки, с напоминанием о соблюдении Правил дорожного движения и уважительном отношении различных категорий водителей друг к другу. Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа призывали автомобилистов быть предельно внимательными при перестроении, заблаговременно включать указатели поворота и не открывать двери автомобиля, не убедившись в отсутствии приближающегося мотоциклиста.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве призывает мотоциклистов соблюдать Правила дорожного движения и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения, ведь от этого зависит не только безопасность мотоциклиста, но и безопасность окружающих людей!
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