Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа приняли участие в акции «Внимание, мотоциклист!»

7 апреля в преддверии открытия мотосезона, в городе Москве прошла акция «Внимание, мотоциклист!», которая проводилась сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями различных мотоклубов.

С наступлением теплых дней на дорогах Москвы появляется все больше мотоциклистов и скутеристов — одних из наиболее незащищенных участников дорожного движения.

В рамках акции водителям раздавались информационные листовки, с напоминанием о соблюдении Правил дорожного движения и уважительном отношении различных категорий водителей друг к другу. Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа призывали автомобилистов быть предельно внимательными при перестроении, заблаговременно включать указатели поворота и не открывать двери автомобиля, не убедившись в отсутствии приближающегося мотоциклиста.