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Участок трассы «Саратов-Пенза» перекроют еще на один день
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Участок трассы «Саратов-Пенза» перекроют еще на один день 

PNZdrive 37 минут назад
Фото: PNZdrive
Дорожникам потребуется больше времени, чтобы закончить восстановление затопленного талыми водами участка трассы Р-158 в «Нижний Новгород-Пенза-Саратов». Работы продлятся до 11 апреля.
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», движение на отрезке с 598 по 612 км дороги Р-158 перекроют для всех видов транспорта до 10 часов утра 11 апреля. Время окончания прекращения движения может быть изменено.
На этом участке трассы без остановки продолжаются восстановительные работы после подъема вод в русле реки Курдюм, 24 часа в сутки дежурит наряд полиции. Автомобилистам предлагают схемы объезда по федеральным трассам: Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» (от 292-го км Р-228 с выходом на 875-й км М-5, вблизи г. Сызрань); М-5 «Урал» (от 875-го км до пересечения с Р-158 на 617-м км).
Водителям легковушек советуют ехать по трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», а также по дороге регионального значения «Тамбов-Ртищево-Саратов» — через Татищево.
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