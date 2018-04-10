Орловский адвокат, насмерть сбивший пешехода, пойдёт под суд

Орловского адвоката будут судить за смертельное ДТП, сообщила пресс-служба регионального СК.

Мужчину, работавшего в орловской областной коллегии адвокатов, обвиняют в нарушении ПДД и вождении автомобилем в пьяном виде.

Инцидент случился 24 мая прошлого года. Пьяный мужчина за рулём Infiniti FX37 на большой скорости сбил пешехода, пересекавшего дорогу в районе дому №45а по улице Максима Горького. В результате ДТП пешеход умер в тот же день в больнице.

«Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в региональном ведомстве.