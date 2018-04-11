Матч «Рубин» — «Уфа» состоится на день позже

Матч 29-го тура российской Премьер-Лиги (РФПЛ) между «Рубином» и «Уфой» перенесен с 6 на 7 мая, сообщает ТАСС Отмечается, что данная встреча станет тестовой для «Казань Арены», которая летом примет матчи чемпионата мира—2018. "В связи с необходимостью проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных для матчей чемпионата мира — 2018 в полном объеме, Министерство спорта Российской Федерации и оргкомитет «Россия 2018» обратились в Премьер-Лигу с просьбой внести изменения в график игр чемпионата России по футболу. Матч 29-го тура "Рубин" — «Уфа» перенесен с 6 мая на 7 мая 2018 года", — говорится в сообщении РФПЛ, где также отмечено, что о времени начала поединка будет уведомлено дополнительно. Ранее сообщалось, что время начала матча ЦСКА — «Амкар» изменилось по просьбе ОВД Москвы.