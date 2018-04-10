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Росавтодор планирует летом провести тестовые проезды беспилотных автомобилей
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Росавтодор планирует летом провести тестовые проезды беспилотных автомобилей 

ТАСС 2 часа назад
УФА, 10 апреля. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) весной — летом этого года планирует провести тестовые проезды беспилотных автомобилей на специально оборудованном участке дороги. Об этом рассказал журналистам заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов в ходе рабочей поездки в Уфу.
"Мы сейчас планируем и готовимся к проведению беспилотных проездов на закрытом участке дороги. Мы говорили про первые участки, где мы планируем оснащать нашей инфраструктурой, чтобы предоставить такую возможность [на автомобильной дороге] от Казани до Набережных Челнов. Мы от этих планов не отказываемся, но еще раз повторю — будет все зависеть от того эксперимента, который мы будем проводить весной — летом этого года", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Астахов добавил, что первые технические проезды будут осуществляться на закрытом участке дороги, потому что движение автомобиля без участия человека — технически сложная система. Он добавил, что необходимо развивать инфраструктуру для беспилотного транспорта. «Чтобы не остаться в роли догоняющих Федеральное дорожное агентство поставило задачу — предоставить наши дороги, инфраструктуру автопроизводителям для того, чтобы они могли испытывать свои автомобили на наших дорогах именно уже в беспилотном режиме», — резюмировал он.
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