Росавтодор планирует летом провести тестовые проезды беспилотных автомобилей

"Мы сейчас планируем и готовимся к проведению беспилотных проездов на закрытом участке дороги. Мы говорили про первые участки, где мы планируем оснащать нашей инфраструктурой, чтобы предоставить такую возможность [на автомобильной дороге] от Казани до Набережных Челнов. Мы от этих планов не отказываемся, но еще раз повторю — будет все зависеть от того эксперимента, который мы будем проводить весной — летом этого года", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Астахов добавил, что первые технические проезды будут осуществляться на закрытом участке дороги, потому что движение автомобиля без участия человека — технически сложная система. Он добавил, что необходимо развивать инфраструктуру для беспилотного транспорта. «Чтобы не остаться в роли догоняющих Федеральное дорожное агентство поставило задачу — предоставить наши дороги, инфраструктуру автопроизводителям для того, чтобы они могли испытывать свои автомобили на наших дорогах именно уже в беспилотном режиме», — резюмировал он.