Три человека попали в больницу после ДТП в Лукояновском районе

36-летний водитель устроил аварию в Лукояновском районе. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает ГИБДД по Нижегородской области. Инцидент произошел 9 апреля около 07.25 на 174-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ , не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ПАЗ. При столкновении водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки. 42-летняя пассажирка легковой машины госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лучевой кости. 40-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу с переломом верхней чалюсти, рваной раной лица и ушибом локтевого сустава. Напомним, фура насмерть сбила мужчину на переходе в Балахне.