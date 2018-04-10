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Три человека попали в больницу после ДТП в Лукояновском районе
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Три человека попали в больницу после ДТП в Лукояновском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
36-летний водитель устроил аварию в Лукояновском районе. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент произошел 9 апреля около 07.25 на 174-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ПАЗ.
При столкновении водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки. 42-летняя пассажирка легковой машины госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лучевой кости. 40-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу с переломом верхней чалюсти, рваной раной лица и ушибом локтевого сустава.
Напомним, фура насмерть сбила мужчину на переходе в Балахне.
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