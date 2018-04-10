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Житель Черняховска разбил битой машину, в которой сидела его бывшая жена
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Житель Черняховска разбил битой машину, в которой сидела его бывшая жена 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
За слишком бурное выражение чувств мужчине грозит до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился хозяин разбитой иномарки. Как выяснили полицейские, в день происшествия он вместе со знакомой сидел в припаркованной у дома «БМВ». Около 17:00 к автомобилю подошел мужчина с бейсбольной битой и сначала ударил по передней фаре, затем — по лобовому стеклу. После он скрылся.
Женщина узнала в хулигане своего бывшего мужа, который объяснил свой поступок ревностью.
Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».
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