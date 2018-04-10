Житель Черняховска разбил битой машину, в которой сидела его бывшая жена

За слишком бурное выражение чувств мужчине грозит до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД В полицию обратился хозяин разбитой иномарки. Как выяснили полицейские, в день происшествия он вместе со знакомой сидел в припаркованной у дома « БМВ ». Около 17:00 к автомобилю подошел мужчина с бейсбольной битой и сначала ударил по передней фаре, затем — по лобовому стеклу. После он скрылся. Женщина узнала в хулигане своего бывшего мужа, который объяснил свой поступок ревностью. Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».