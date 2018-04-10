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Подросток в Зауралье разбился на мопеде, который взял у друга
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Подросток в Зауралье разбился на мопеде, который взял у друга 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подросток получил смертельные травмы во время катания на чужом мопеде в Курганской области, сообщают в региональном УГИБДД.
Авария произошла в одном из сёл Далматовского района вечером 9 апреля. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 16-летний юноша не имел права управления мопедом и не позаботился о своей безопасности — на нём не было шлама и других защитных средств. Во время катания мопед съехал с дороги и перевернулся, от полученных повреждений подросток позже скончался в больнице.
«Мопед он взял прокатиться у 13-летнего друга, которому купили данное транспортное средство родители и разрешили им управлять», — пояснили в ведомстве.
Добавим, что всего за 9 апреля на территории Курганской области зафиксированы 27 ДТП.
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