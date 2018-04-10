Пьяный тюменец, разгуливая вдоль дороги, упал под колеса «УАЗа»

Сегодня утром, 10 апреля, на пересечении улиц Щербакова и 70 лет Октября автомобиль « УАЗ » сбил мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.

— ДТП произошло в десятом часу утра. Предварительно, пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по обочине дороги, пошатнулся и упал. Водитель автомобиля не успел среагировать и наехал на мужчину, — рассказала 72.ruАнжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

Сразу после случившегося на место аварии приехала скорая помощь. Медики погрузили пострадавшего в машину и увезли в больницу. По оперативным данным, тюменец получил травму головы.