В Израиле в тестовом режиме разрешат ездить машинам с тремя и более пассажирами по выделенным полосам

Министерство транспорта Израиля разрешит движение по выделенным для общественного транспорта полосам для частных машин, если в салоне будет находиться больше двух человек. В качестве площадки для подобного эксперимента выбрали шоссе Аялон.

Разрешение будет действовать круглосуточно, программу начнут реализовывать уже в ближайшие дни. Наблюдать за количеством пассажиров в машинах будут с помощью камер. Если опыт будет признан успешным, такие же меры могут принять и на других перегруженных трассах.

Выделенные полосы на шоссе Аялон появились два года назад. Вопреки ожиданиям, большую часть времени они пустовали, пока владельцы личных автомобилей стояли в пробках. Многие водители в таких ситуациях начинают перестаиваться на выделенную полосу, затрудняя движение и рискуя получить штраф.