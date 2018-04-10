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В Израиле в тестовом режиме разрешат ездить машинам с тремя и более пассажирами по выделенным полосам
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В Израиле в тестовом режиме разрешат ездить машинам с тремя и более пассажирами по выделенным полосам 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Министерство транспорта Израиля разрешит движение по выделенным для общественного транспорта полосам для частных машин, если в салоне будет находиться больше двух человек. В качестве площадки для подобного эксперимента выбрали шоссе Аялон.
Разрешение будет действовать круглосуточно, программу начнут реализовывать уже в ближайшие дни. Наблюдать за количеством пассажиров в машинах будут с помощью камер. Если опыт будет признан успешным, такие же меры могут принять и на других перегруженных трассах.
Выделенные полосы на шоссе Аялон появились два года назад. Вопреки ожиданиям, большую часть времени они пустовали, пока владельцы личных автомобилей стояли в пробках. Многие водители в таких ситуациях начинают перестаиваться на выделенную полосу, затрудняя движение и рискуя получить штраф.
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