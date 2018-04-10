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Запрет на ночную парковку будет введен около двух нижегородских торговых центров
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Запрет на ночную парковку будет введен около двух нижегородских торговых центров 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
торговых центров. Ограничения начнут действовать с 30 апреля. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
В частности, ограничение стоянки транспортных средств будет действовать в районе ТК «Текстильяр» на Казанском шоссе. Запрет вводится с 00.00 до 8.00 со стороны здания, выходящей на шоссе. С противоположного края и вдоль дома № 6а нельзя будет парковать машины с 21.00 до 9.00.
Аналогичное ограничение вводится на проспекте октября около «Автозаводского универмага». Здесь нельзя будет оставлять автомобили с 0.00 до 6.00. Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, остановка транспорта будет запрещена около АО ЦНИИ «Буревестник».
Фото: Центр организации дорожного движения
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