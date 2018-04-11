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Росавтодор готовится к испытанию беспилотных автомобилей на дорогах
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Росавтодор готовится к испытанию беспилотных автомобилей на дорогах 

За рулем Кубань 32 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Первые тесты должны провести уже в конце весны — начале лета.
Об этом на встрече с журналистами в Уфе рассказал заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов.
Испытания беспилотников будут происходить на закрытых участках дорог, так как движение транспортного средства без участия человека — технически сложная система. Также Астахов говорил о необходимости развития инфраструктуры для таких автомобилей.
"Чтобы не остаться в роли догоняющих Федеральное дорожное агентство поставило задачу — предоставить наши дороги, инфраструктуру автопроизводителям для того, чтобы они могли испытывать свои автомобили на наших дорогах именно уже в беспилотном режиме", — цитирует ТАСС заместителя главы Росавтодора.
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