Волгоградцы ради дорогой иномарки зарезали и закопали жителя Астрахани

Двое волгоградцев жестоко расправились с жителем Астрахани, который решил продать свою дорогую иномарку.

— 27 марта мнимые покупатели приехали в Астрахань, чтобы посмотреть автомобиль Toyota Land Cruiser 200, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области. — Мужчины предложили хозяину иномарки проверить ее ходовую и прокатиться по трассе Астрахань — Икряное.

По пути волгоградец, который решил примериться к машине, притормозил у обочины. В этот момент его подельник воткнул нож в грудь хозяина автомобиля.

— Истекая кровью, астраханец попытался убежать от преступников, — добавили в пресс-службе СУ СКР. — Приятели догнали его и еще несколько раз ударили ножом в шею и грудь. После этого волгоградцы погрузили тело в багажник и закопали в 250 километрах от трассы Астрахань — Махачкала. Подозреваемые успели снять с убитого золотые украшения и забрать все документы на дорогую иномарку.

В это время еще один подельник подозреваемых в убийстве подделал документы купли-продажи и поставил машину на учет в волгоградское ГИБДД

— Преступная группа сдала угнанную Toyota Land Cruiser 200 в ломбард и разделила все деньги на троих, — уточнили астраханские следователи. — Уголовное дело переквалифицировали на «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».