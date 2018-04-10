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Волгоградцы ради дорогой иномарки зарезали и закопали жителя Астрахани
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Волгоградцы ради дорогой иномарки зарезали и закопали жителя Астрахани 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Двое волгоградцев жестоко расправились с жителем Астрахани, который решил продать свою дорогую иномарку.
— 27 марта мнимые покупатели приехали в Астрахань, чтобы посмотреть автомобиль Toyota Land Cruiser 200, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области. — Мужчины предложили хозяину иномарки проверить ее ходовую и прокатиться по трассе Астрахань — Икряное.
По пути волгоградец, который решил примериться к машине, притормозил у обочины. В этот момент его подельник воткнул нож в грудь хозяина автомобиля.
— Истекая кровью, астраханец попытался убежать от преступников, — добавили в пресс-службе СУ СКР. — Приятели догнали его и еще несколько раз ударили ножом в шею и грудь. После этого волгоградцы погрузили тело в багажник и закопали в 250 километрах от трассы Астрахань — Махачкала. Подозреваемые успели снять с убитого золотые украшения и забрать все документы на дорогую иномарку.
В это время еще один подельник подозреваемых в убийстве подделал документы купли-продажи и поставил машину на учет в волгоградское ГИБДД.
— Преступная группа сдала угнанную Toyota Land Cruiser 200 в ломбард и разделила все деньги на троих, — уточнили астраханские следователи. — Уголовное дело переквалифицировали на «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».
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