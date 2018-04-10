В Ярославле осудят дальнобойщика, который устроил ДТП с автобусом, перевозившим уральских школьников

В Ярославле завершилось расследование резонансного ДТП между большегрузом и экскурсионным автобусом, которое произошло 8 ноября прошлого года на трассе М-8. Об этом сообщает Следственный комитет.

Напомним, что в тот осенний день автобус с группой из 38 екатеринбургских школьников ехал в Ярославль: во время осенних каникул детей возили на экскурсию по Золотому кольцу России. За рулём автобуса находился водитель Сергей Блохин . Он в последнюю секунду увидел, как с прилегающей территории ему наперерез выезжает грузовик. Мужчина успел крикнуть детям: «Держитесь» и развернул автобус так, что весь удар пришёлся на водительскую кабину, пишет портал 76.ru В результате жуткой аварии 17 человек были доставлены в больницу Ростова: 15 детей, 1 сопровождающий и водитель автобуса. Последний впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

32-летний водитель грузовика сразу после ДТП был арестован. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи пояснили, как именно произошла авария:

«Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем марки «HOWO», допустил нарушение ПДД. При выезде с территории автозаправочной станции на данную автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры», в нарушение требований п. 1.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, пересек линию дорожной разметки 1.3, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, пересекать которую запрещается, в нарушение требований п. 1.5, п. 8.3 ПДД РФ. Таким образом, при выезде на дорогу с прилегающей территории, не уступил дорогу транспортным средствам, движущимся по ней, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

После трагической аварии Сергей Блохин был представлен к посмертной награде. Через несколько дней после трагедии на трассе, родители спасённых екатеринбургских детей написали водителю прощальное письмо благодарности, которое он уже не мог прочитать.