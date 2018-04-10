Ещё
В Ярославле завершили расследование дела о резонансном ДТП с водителем школьного автобуса
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле завершили расследование дела о резонансном ДТП с водителем школьного автобуса 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле завершили расследование громкого ДТП, которое произошло 8 ноября 2017 года на трассе М-8.
В тот день целый автобус школьников ехал на экскурсию в Ярославль. За рулём сидел Сергей Блохин. Он в последнюю минуту увидел, как с прилегающей территории на трассу выезжает грузовик. Сергей крикнул детям: «Держитесь» и развернул автобус так, что весь удар пришёлся на него. Спустя несколько часов Сергей скончался в больнице.
Следователи задержали 32-летнего водителя грузовика. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. И вот спустя несколько месяцев стали известны подробности того ДТП.
— При выезде с территории автозаправочной станции, расположенной на 193 км Федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, справа от проезжей части дороги по направлению движения в сторону города Москвы, на данную автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры», пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, создал опасность для движения и причинения вреда, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу транспортным средствам, движущимся по ней. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
После этой аварии, Сергея Блохина посмертно наградили медалью.
76.ru: последние новости
Помнил только жену: в Ярославле мужчина сел в такси и всё забыл В Ярославской области воспитательница детского садика провалилась в канализацию и захлебнулась В центре Ярославля заклеймили машины, припаркованные на местах для инвалидов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
В России стартуют продажи XC40
Названы самые надежные автомобили
Volkswagen представил новый седан
Что может Renault Duster на льду
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение