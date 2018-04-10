В Ярославле завершили расследование дела о резонансном ДТП с водителем школьного автобуса

В Ярославле завершили расследование громкого ДТП, которое произошло 8 ноября 2017 года на трассе М-8.

В тот день целый автобус школьников ехал на экскурсию в Ярославль. За рулём сидел Сергей Блохин . Он в последнюю минуту увидел, как с прилегающей территории на трассу выезжает грузовик. Сергей крикнул детям: «Держитесь» и развернул автобус так, что весь удар пришёлся на него. Спустя несколько часов Сергей скончался в больнице.

Следователи задержали 32-летнего водителя грузовика. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. И вот спустя несколько месяцев стали известны подробности того ДТП.

— При выезде с территории автозаправочной станции, расположенной на 193 км Федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, справа от проезжей части дороги по направлению движения в сторону города Москвы, на данную автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры», пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, создал опасность для движения и причинения вреда, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу транспортным средствам, движущимся по ней. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

После этой аварии, Сергея Блохина посмертно наградили медалью.