Ещё
Audi повышает цены на новые автомобили с мая на 2%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi повышает цены на новые автомобили с мая на 2% 

Rambler News Service 1 час назад
Цены на новые легковые автомобили Audi на российском рынке вырастут с 1 мая 2018 года в среднем на 2%, сообщил RNS официальный представитель группы компаний «АвтоСпецЦентр», которая является официальным дилером Audi.
«Импортер Audi уведомил дилеров о повышении цен на новые автомобили с мая в среднем на 2% из-за повышения ставок утилизационных сборов», — сказал он.
Представитель другой дилерской группы, которая также продает новые автомобили Audi, пояснил RNS, что цены вырастут до 3,32% на ряд комплектаций. Повышение не затронет все версии модели A8 и другие модели с мощными двигателями.
Ранее сообщалось, что ставки утилизационных сборов с 1 апреля 2018 года вырастут в среднем на 15%. Особенно рост ставок повлияет на цены на импортируемые автомобили.
Продажи новых автомобилей Audi в России снизились в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9%, до 3,3 тыс. штук.
Rambler News Service: последние новости
СК возбудил уголовное дело из-за столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму Продажи Ford в России в I квартале выросли на 36% Более 30 компаний такси подали заявки на работу во время ЧМ-2018 в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
В России стартуют продажи XC40
Названы самые надежные автомобили
Volkswagen представил новый седан
Что может Renault Duster на льду
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение