Audi повышает цены на новые автомобили с мая на 2%

Цены на новые легковые автомобили Audi на российском рынке вырастут с 1 мая 2018 года в среднем на 2%, сообщил RNS официальный представитель группы компаний «АвтоСпецЦентр», которая является официальным дилером Audi.

«Импортер Audi уведомил дилеров о повышении цен на новые автомобили с мая в среднем на 2% из-за повышения ставок утилизационных сборов», — сказал он.

Представитель другой дилерской группы, которая также продает новые автомобили Audi, пояснил RNS, что цены вырастут до 3,32% на ряд комплектаций. Повышение не затронет все версии модели A8 и другие модели с мощными двигателями.

Ранее сообщалось, что ставки утилизационных сборов с 1 апреля 2018 года вырастут в среднем на 15%. Особенно рост ставок повлияет на цены на импортируемые автомобили.

Продажи новых автомобилей Audi в России снизились в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9%, до 3,3 тыс. штук.