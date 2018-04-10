Ещё
Автодилер «Авилон» прогнозирует всплеск цен на новые автомобили из-за ослабления рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автодилер «Авилон» прогнозирует всплеск цен на новые автомобили из-за ослабления рубля 

Rambler News Service 1 час назад
Существенный рост цен на новые автомобили иностранных марок может произойти в мае-июне 2018 года из-за ослабления курса рубля, сообщил RNS официальный представитель автомобильной группы «Авилон», которая реализует новые автомобили 25 марок.
«Сейчас запасы автомобилей на складах дилеров невелики и у эффективных компаний не превышают двухмесячного объема продаж, а в связи с традиционным всплеском спроса во втором квартале, дилеры быстро распродадут автомобили по старым ценам и уже в мае-июне будет существенный всплеск цен на новые автомобили иностранных марок», — сказал он.
Представитель «Авилона» уточнил, что уже при курсе 70 рублей за 1 евро многие производители поддерживали российские цены на новые автомобили на 10%-30% (в зависимости от марок) ниже отпускных цен европейских дилеров.
«Мы не можем оценить, насколько изменение курса носит долгосрочный характер, но даже если увеличение курса иностранной валюты на 10% продержится две недели — мы получим информационные письма от многих производителей об увеличении отпускных цен», — уточнили в «Авилоне».
Группа «Авилон» продает автомобили 25 марок, среди них Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, BMW, Mini, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Genesis, Volvo, Chrysler, Сhevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai и Fiat.
Группа в 2017 году реализовала 27,8 тыс. автомобилей. Выручка составила более 70 млрд рублей.
Rambler News Service: последние новости
СК возбудил уголовное дело из-за столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму Продажи Ford в России в I квартале выросли на 36% Более 30 компаний такси подали заявки на работу во время ЧМ-2018 в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
В России стартуют продажи XC40
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Volkswagen представил новый седан
Названы самые надежные автомобили
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение