Автодилер «Авилон» прогнозирует всплеск цен на новые автомобили из-за ослабления рубля

Существенный рост цен на новые автомобили иностранных марок может произойти в мае-июне 2018 года из-за ослабления курса рубля, сообщил RNS официальный представитель автомобильной группы «Авилон» , которая реализует новые автомобили 25 марок.

«Сейчас запасы автомобилей на складах дилеров невелики и у эффективных компаний не превышают двухмесячного объема продаж, а в связи с традиционным всплеском спроса во втором квартале, дилеры быстро распродадут автомобили по старым ценам и уже в мае-июне будет существенный всплеск цен на новые автомобили иностранных марок», — сказал он.

Представитель «Авилона» уточнил, что уже при курсе 70 рублей за 1 евро многие производители поддерживали российские цены на новые автомобили на 10%-30% (в зависимости от марок) ниже отпускных цен европейских дилеров.

«Мы не можем оценить, насколько изменение курса носит долгосрочный характер, но даже если увеличение курса иностранной валюты на 10% продержится две недели — мы получим информационные письма от многих производителей об увеличении отпускных цен», — уточнили в «Авилоне».

Группа в 2017 году реализовала 27,8 тыс. автомобилей. Выручка составила более 70 млрд рублей.