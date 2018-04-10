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В Ессентуках разыскивают водителя, сбившего пенсионерку
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В Ессентуках разыскивают водителя, сбившего пенсионерку 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полиция Ессентуков разыскивает водителя, сбившего пенсионерку на улице Интернациональной 9 апреля приблизительно в 10 утра, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Неизвестный автомобилист неосторожно сдавал назад и зацепил пожилую женщину на обочине. Заметив пострадавшую, он вышел из машины и предложил помощь. Пенсионерка отказалась, и оба участника ДТП покинули место происшествия.
Затем женщине стало нехорошо, она обратилась к врачу, и специалисты диагностировали у неё перелом стопы и травму головы. Теперь полиция разыскивает водителя, предположительно, на белом автомобиле с характерными повреждениями задней части кузова. Ему грозит лишение прав.
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