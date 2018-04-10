Школьный автобус чуть не столкнулся с локомотивом в Британии

В Великобритании школьный автобус чуть не врезался в поезд на нерегулируемом переезде железнодорожных путей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

В Сети опубликована запись с видеорегистратора железнодорожного состава. На кадрах видно, что невнимательность водителя автобуса едва не стала причиной трагедии.

В ДТП с двухъярусным автобусом в Таиланде погибли шесть человек, еще 44 получили ранения, 29 из которых ‐ тяжелые. Авария случилась 9 апреля около 23:00 по местному времени (19:00 по мск).