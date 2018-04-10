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В Британии более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов
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В Британии более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Stefan Rousseau/AP
В британском городе Лутон в результате ДТП с участием двух автобусов пострадали 13 человек, передает Sky News.
По данным телеканала, инцидент произошел в центре города. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Как отмечается, несколько человек были заблокированы в одном из автобусов. Однако, их освободили прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб.
Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Лутона.
Ранее сообщалось, что в Бангладеш в аварии с автобусом погибли восемь человек.
При этом около 26 человек получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП.
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